Shootingstar Wanner: Zukunft bei DFB & FC Bayern fix?

Paul Wanner verzückt in Heidenheim aktuell die deutsche Bundesliga. Am Freitagabend hat das Bayern-Juwel sein Länderspieldebüt für die deutsche U21 gegeben. Ob es bald schon regelmäßig für den FCB auflaufen wird, hängt in Zukunft unter anderem von zwei großen Namen ab.

Er ist DER Shootingstar der bisherigen Saison. Paul Wanner spielt beim 1. FC Heidenheim aktuell groß auf. Die 18-jährige Leihgabe des FC Bayern zeigt enorm starke sowie reife Leistungen und hat unter anderem in der deutschen Bundesliga, im DFB-Pokal und der Conference League beim jeweils ersten Wettbewerbsspiel ein Tor erzielt.

Die Leihe in Heidenheim beschränkt sich nur auf die aktuelle Saison bis Sommer 2025 – ohne jegliche Optionen. Der VfB Stuttgart hatte den Bayern eine zweijährige Leihe inklusive Kaufpflicht angeboten. Am Ende bekam der FCH den Zuschlag, der sich bereits seit Ende Mai intensiv mit Wanner beschäftigt und konkrete Gespräche geführt hatte.

Klar ist, dass die Münchner mit Wanner planen. Aber: Nach Sky-Informationen ist die Sommer-Zukunft des begnadeten Linksfußes – Stand jetzt – noch offen.

Königsklasse mit Bayern als nächster Schritt

Der nächste Schritt für Wanner ist auf jeden Fall die Champions League. Ob er seine Einsätze in der Königsklasse in der kommenden Saison bei den Bayern bekommen wird, steht nicht fest. Das hängt unter anderem von zwei großen Namen ab: Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Wirtz auf der anderen Seite gilt als das Top-Transferziel der Bayern im Sommer 2025. Für den genialen Spielmacher von Bayer 04 Leverkusen müsste der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche greifen und Konkurrenten wie Real Madrid und Manchester City ausstechen. Wirtz‘ aktueller Vertrag bei der Werkself ist noch bis 2027 gültig.

Gäbe es in einem Kader mit Musiala und Wirtz überhaupt einen Platz für Wanner?

Wanner-Zukunft von Wirtz-Deal abhängig?

Könnte Wanner am Ende sogar Bestandteil der möglichen Verhandlungen zwischen Bayern und Bayer werden? All diese Szenarien sind aber noch weit weg. Die Bayern sind beeindruckt von seiner Entwicklung und planen mit ihm.

Wanner konzentriert sich aktuell voll auf Heidenheim und auf die DFB-U21. Am Freitagabend hat der Offensivspieler gegen Bulgariens U21 sein Debüt für die deutsche Nachwuchsmannschaft gegeben. Dieses hatte ihm DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann ermöglicht.

Noch immer kämpft der DFB mit Österreich um die Dienste Wanners für die A-Nationalmannschaft. Der Shootingstar ist in Dornbirn geboren, sein Vater kommt aus Deutschland, seine Mutter aus Österreich. Sowohl Nagelsmann als auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sind bekanntlich im Kontakt mit Wanner. Deutschland hat nach wie vor gute Chancen, das Bayern-Juwel für sich zu gewinnen, doch auch Rangnick bleibt bislang gelassen.

Nach Informationen von Sky tendiert Wanner aktuell dazu, sich in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft zu entscheiden. Final ist diese Entscheidung aber noch nicht.

