Showdown im Halbfinale der ATP Finals 2020: Thiem gegen Superstar Djokovic live & exklusiv bei Sky

Dominic Thiem gegen die Nummer 1 der Tennisweltrangliste am morgigen Samstag nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2

Das zweite Halbfinale zwischen Daniil Medwedew und Rafael Nadal nicht vor 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt alle Einzelspiele sowie alle Doppelbegegnungen der Nitto ATP Finals 2020 live & exklusiv



Wien, 20. November 2020 – Das Traum-Halbfinale ist perfekt! Dominic Thiem trifft auf Superstar Novak Djokovic! Die Nummer 1 der Tennisweltrangliste setzte sich im “Gruppenendspiel” gegen US-Open-Finalist Alexander Zverev in zwei Sätzen durch und spielt morgen gegen Thiem um das Finale. Das letzte Mal sind sich die beiden Ausnahmekönner im diesjährigen Endspiel der Australian Open gegenübergestanden. In einem hart umkämpften Match konnte sich schlussendlich der 33-jährige Serbe durchsetzen. Allerdings hat Thiem im letzten Jahr bei den Finals bereits gezeigt, wie er den “Joker” bezwingen kann. Ob Österreichs Tennis-Ass den Super-Hit in London erneut für sich entscheidet, kann am Samstag nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2 verfolgt werden.

Thiems möglicher Finalgegner wird am Samstagabend ausgespielt. Im zweiten Halbfinale treten Rafael Nadal und Daniil Medwedew gegeneinander an. Das Match ist nicht vor 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Die Nitto ATP Finals 2020 in London live & exklusiv bei Sky:

Samstag

Halbfinale 1:

Dominic Thiem – Novak Djokovic nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 2



Halbfinale 2:

Daniil Medwedew – Rafael Nadal nicht vor 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2