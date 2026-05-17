Titelentscheidung in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Der LASK und der SK Sturm Graz liefern sich am letzten Spieltag ein Fernduell um den Meistertitel. Während die Linzer bei der Wiener Austria gastieren, empfängt Sturm daheim den SK Rapid. Im dritten Duell des Tages empfängt Red Bull Salzburg den TSV Hartberg.

Der LASK geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm in die letzte Runde und hat zudem das berühmte Sternchen auf seiner Seite. Bedeutet: Den Linzern reicht bei der Wiener Austria bereits ein Remis, selbst wenn Sturm sein Heimspiel gegen Rapid gewinnt. Bei Punktegleichheit hätte der LASK aufgrund der Punkteteilung den Vorteil. Die Aufstellungen aller Teams im Überblick.

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FK Austria Wien – LASK (Sky Sport Austria 2)

SK Sturm Graz – SK Rapid (Sky Sport Austria 3)

Red Bull Salzburg – TSV Hartberg (Sky Sport Austria 4)

Beitragsbild: GEPA