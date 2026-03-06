Showdown um die Meistergruppe! Die Szenarien zur 22. Runde

Hochspannung in der ADMIRAL Bundesliga! In der letzten Runde vor der Punkteteilung kämpfen noch fünf Mannschaften um zwei verbleibende Plätze in der Meistergruppe. Wer schafft den Einzug in die Top 6 und wer muss in die Qualigruppe? Die Szenarien im Überblick.

bei SIEG oder REMIS gegen Blau-Weiß Linz

bei NIEDERLAGE gegen Blau-Weiß Linz, wenn Rapid oder Altach nicht gewinnen – oder wenn Rapid und Altach gewinnen und Hartberg eine bessere Tordifferenz als Altach hat

bei SIEG gegen Red Bull Salzburg

bei REMIS, wenn Altach nicht gewinnt

bei NIEDERLAGE, wenn Altach verliert und Ried sowie WSG Tirol nicht gewinnen

Die Tabelle vor der 22. Runde

bei SIEG gegen Sturm Graz, wenn Rapid nicht gewinnt

bei SIEG gegen Sturm Graz, wenn Rapid gewinnt, Hartberg verliert und Altach eine bessere Tordifferenz als Hartberg hat

bei REMIS, wenn Rapid verliert und Ried sowie WSG Tirol nicht gewinnen

bei SIEG gegen Austria Wien, wenn Rapid verliert und Altach nicht gewinnt

bei SIEG gegen den GAK, wenn Rapid verliert und Altach sowie Ried nicht gewinnen

Bild: GEPA