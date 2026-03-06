Showdown um die Meistergruppe! Die Szenarien zur 22. Runde
Hochspannung in der ADMIRAL Bundesliga! In der letzten Runde vor der Punkteteilung kämpfen noch fünf Mannschaften um zwei verbleibende Plätze in der Meistergruppe. Wer schafft den Einzug in die Top 6 und wer muss in die Qualigruppe? Die Szenarien im Überblick.
TSV Hartberg fixiert die Meistergruppe…
- bei SIEG oder REMIS gegen Blau-Weiß Linz
- bei NIEDERLAGE gegen Blau-Weiß Linz, wenn Rapid oder Altach nicht gewinnen – oder wenn Rapid und Altach gewinnen und Hartberg eine bessere Tordifferenz als Altach hat
SK Rapid fixiert die Meistergruppe…
- bei SIEG gegen Red Bull Salzburg
- bei REMIS, wenn Altach nicht gewinnt
- bei NIEDERLAGE, wenn Altach verliert und Ried sowie WSG Tirol nicht gewinnen
Die Tabelle vor der 22. Runde
SCR Altach fixiert die Meistergruppe…
- bei SIEG gegen Sturm Graz, wenn Rapid nicht gewinnt
- bei SIEG gegen Sturm Graz, wenn Rapid gewinnt, Hartberg verliert und Altach eine bessere Tordifferenz als Hartberg hat
- bei REMIS, wenn Rapid verliert und Ried sowie WSG Tirol nicht gewinnen
SV Ried fixiert die Meistergruppe…
- bei SIEG gegen Austria Wien, wenn Rapid verliert und Altach nicht gewinnt
WSG Tirol fixiert die Meistergruppe…
- bei SIEG gegen den GAK, wenn Rapid verliert und Altach sowie Ried nicht gewinnen
Der Showdown um die Meistergruppe am Sonntag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!
Bild: GEPA