Sicherheit & Tickets: Diese Fragen bewegen die Fans 100 Tage vor WM-Start
100 Tage vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wachsen die Bedenken. Politische Krisen, Sicherheitslücken und Finanzierungsprobleme könnten das Turnier überschatten. Die wichtigsten Antworten für Fans.
100 Tage bis zum WM-Start: Am 11. Juni eröffnet Co-Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion das XXL-Turnier gegen Südafrika. Während der Krieg im Iran, Gewaltausbrüche in Mexiko und politische Debatten in den USA bei manchen Fans Zweifel an einer Reise wecken, boomt der Ticketverkauf.
Der Countdown läuft: Hier gibt es Antworten auf die drängendsten Fragen zur WM in Mexiko, den USA und Kanada.
Welche Auswirkungen hat die Eskalation im Nahen Osten?
Ein WM-Ausschluss des Iran scheint nicht unmöglich. Die FIFA werde die Situation „beobachten“, hatte Generalsekretär Mattias Grafström erklärt. Oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der WM, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen könnten. Der Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. „Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, sagte der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj.
Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung. Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen hatte der Iran boykottiert, da die US-Regierung drei Funktionären Einreisevisa verweigert haben soll.
Wird der Iran im Falle eines Rückzugs bestraft?
Ja. Zieht der Iran spätestens 30 Tage vor dem ersten Spiel zurück, wird vom FIFA-Disziplinarkomitee eine Geldstrafe von mindestens 250.000 Schweizer Franken (etwa 275.000 Euro) verhängt. Erfolgt der Rückzug weniger als 30 Tage vor dem ersten Spiel, beträgt die Mindeststrafe 500.000 Schweizer Franken (etwa 550.000 Euro). Außerdem wäre der Iran verpflichtet, sämtliche von der FIFA erhaltenen Gelder zurückzuzahlen.
Wie sicher ist ein WM-Besuch in Mexiko?
Nach dem Tod des Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias „El Mencho“ ist es in mehreren mexikanischen Bundesstaaten Straßensperren zu Gewaltausbrüchen gekommen. Auch der Bundesstaat Jalisco war betroffen, dessen Hauptstadt der WM-Spielort Guadalajara ist. Trotz der Unruhen hatte Präsidentin Claudia Sheinbaum eine Sicherheitsgarantie für die WM-Fans abgegeben. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte: „Wir haben vollstes Vertrauen in Mexiko“.
Wie viele Partien finden in Mexiko statt?
In Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey werden insgesamt 13 Spiele ausgetragen. In Guadalajara spielen etwa Europameister Spanien, Mexiko und Südkorea. In Mexiko City findet das Eröffnungsspiel statt. Bereits Ende März und Anfang April sind in Guadalajara und Monterrey jeweils zwei internationale Playoff-Partien zur Ermittlung der letzten beiden WM-Teilnehmer geplant.
Gibt es noch Tickets?
Ja, und es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fans um Tickets bewerben können. Ein konkretes Zeitfenster hat die FIFA bislang jedoch nicht mitgeteilt. Spätestens im April dürfte es aber so weit sein. Bislang ist der Andrang riesig. Schon zu Jahresbeginn vermeldete der Weltverband über 500 Millionen Ticketanfragen. Die teils hohen Preise scheinen die Fans nicht abzuschrecken.
Wie realistisch ist ein WM-Boykott?
Äußerst unrealistisch. Auslöser der Debatte sind Spannungen zwischen den USA und europäischen NATO-Staaten wegen Besitzansprüchen von Präsident Donald Trump auf Grönland sowie das teils brutale Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten. Die Bundesregierung weist Boykottforderungen klar zurück: „Der Sport darf dafür nicht instrumentalisiert werden“, sagte die deutsche Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein. DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete die Debatte als „sinnlos“.
(dpa/Red.)
Bild: Imago