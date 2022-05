Sichert sich der SK Rapid das letzte Europacup-Ticket? Das Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales gegen WSG Tirol am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Das entscheidende Rückspiel im Duell SK Rapid gegen WSG Tirol ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Toni Pfeffer ist als Sky Experte im Einsatz

Wer erfüllt sich den Traum von Europa? Sky zeigt das entscheidende Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales zwischen dem SK Rapid und der WSG Tirol am Sonntag live & exklusiv.

Der SK Rapid geht mit dem Vorteil des 2:1 Auswärtssieges in das Rückspiel am Sonntag in Wien-Hütteldorf. Durch die frühen Treffer von Marco Grüll und Jonas Auer erspielte sich die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer eine gute Ausgangslage. Bei der WSG Tirol ist man jedoch weiterhin optimistisch und glaubt an einen Sieg. Schaffen die Tiroler auswärts die Sensation oder setzt sich der Favorit aus Wien durch? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Rückspiel des Europacup-Playoff-Finales live & exklusiv auf Sky

Sonntag, 29. Mai 2022

16:30 Uhr

SK Rapid Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Toni Pfeffer

Bild: GEPA