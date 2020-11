“Sie haben unsere Herzen gewonnen” – Norwegische Pressestimmen zu Österreich vs. Norwegen

via

via Sky Sport Austria

Norwegische Pressestimmen zum 1:1-Unentschieden zwischen Österreich und Norwegen in der Nations-League.

Norwegische Pressestimmen

Verdens Gang: “Es fehlte ein Tor – und die Möglichkeiten dafür waren da. Aber die Beinahe-Heldentat, die dieses Team in Wien vollbrachte, wird noch lange in Erinnerung bleiben.”

Aftenposten: “Sie haben das Match nicht gewonnen, aber sie haben etwas mindestens genauso Wichtiges geschafft: Sie haben unsere Herzen gewonnen. Am 18. November 2020 wurden in Wien neue Helden geboren. Ausgerechnet jetzt, wo es der norwegische Fußball am nötigsten hatte.

Dagsavisen: “Fußball ist ein Spiel der Möglichkeiten. Selten hat sich das klarer gezeigt als an diesem Abend. Die Notmannschaft hat bis zu den Schlussminuten alle an die Stühle gefesselt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? (…) Elf norwegische Jungs hatten ihr Teamdebüt. Viele von ihnen werden wir öfter sehen”.

(APA)

Beitragsbild: GEPA