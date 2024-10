Droht dem FC Bayern im kommenden Sommer eine mittelschwere Abgangsflut? Zumindest laufen die Verträge von gleich sieben Stars aus – unter anderem der von Thomas Müller. Hängt die Klublegende noch ein Jahr dran?

Nicht fünf, nicht sechs, sondern gleich sieben Verträge laufen beim FC Bayern aus. Unter anderem ist der Kontrakt von Thomas Müller nur noch bis zum Sommer 2025 gültig. Sky schätzt die Verbleibchancen der sieben FCB-Stars ein, die noch kein Arbeitspapier für die kommende Saison besitzen.

Manuel Neuer – Bleibt der Kapitän an Bord?

Der Bayern-Kapitän wird in rund fünf Monaten 39 Jahre alt. Nach Informationen von Sky ist eine erneute Verlängerung des Kontrakts möglich. Erste Gespräche diesbezüglich soll es noch in diesem Jahr geben.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 70%

Thomas Müller – Eine Bayern-Legende vor dem Abschied?

Das FCB-Urgestein konzentriert sich voll und ganz auf die aktuelle Saison. „Wir wollen die Zitrone bis zum letzten Tropfen auspressen“, hatte Müller im Sommer angekündigt. Das große Ziel ist das Champions-League-Finale 2025 in München. Das „Finale dahoam 2.0“. Nach Sky-Informationen ist eine erneute Vertragsverlängerung des 35-Jährigen aktuell eher unwahrscheinlich. Das Karriereende klopft an die Tür.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 30%

Joshua Kimmich – Interesse von PSG ist da

Unter Trainer Vincent Kompany ist der neue DFB-Kapitän im zentralen Mittelfeld gesetzt. Im Sommer hatte sich nach Sky-Informationen Paris Saint-Germain bezüglich eines Kimmich-Transfers in Lauerstellung gebracht. Am Ende ist der 29-Jährige in München geblieben. Nach Sky-Infos erscheint nun eine Vertragsverlängerung Kimmichs bei den Bayern als wahrscheinlich.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 80%

Alphonso Davies – Immer wieder Real

Der Kanadier ist unter Kompany wieder Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Davies wird seit geraumer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Bayern hatten dem 23-Jährigen laut Sportvorstand Max Eberl „ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht“. Nach Sky-Informationen belief sich das Gesamtpaket für einen neuen Vertrag bis 2029 auf rund 14 Millionen Euro brutto pro Jahr.

Dieses Angebot hat die Davies-Seite nicht angenommen. Coach Kompany selbst hinterlegte am Anfang der Saison bei den Klubbossen den Wunsch, mit Davies zu verlängern. Ab Januar 2025 darf der Linksfuß mit anderen Klubs sprechen.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 40%

Leroy Sane – Bayern erster Ansprechpartner

Nach Sky-Informationen ist eine Verlängerung weiter möglich. Derzeit ist aber hinsichtlich dieser Personalie kein Druck drauf. Ein Winterwechsel erscheint zum aktuellen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Die Bayern bleiben der erste Ansprechpartner Sanes.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 70%

Eric Dier – Keine Rolle unter Kompany

Der Engländer spielt unter Kompany bislang keine Rolle. Dier kommt aktuell nicht an den beiden Innenverteidigern Dayot Upamecano und Min-jae Kim vorbei. Neuzugang Hiroki Ito arbeitet aktuell an seinem Comeback. Die Bayern hatten Dier im Sommer nach der halbjährigen Leihe fest verpflichtet. Jetzt stehen die Zeichen eher auf Trennung.

Sky Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 30%

Sven Ulreich – Zukunft bei Bayern offen

Er ist die loyale Nummer zwei. Wenn Neuer sich dazu entschließt, noch mindestens ein Jahr weiterzumachen, und Daniel Peretz eventuell verliehen wird, stünde Ulreich bereit.

Sky-Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib: 50%

(skysport.de) / Bild: Imago