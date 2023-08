Sieben Tore! Bayern gewinnt Test gegen Liverpool

Mit Konrad Laimer in der Startformation hat der FC Bayern am Mittwoch in Singapur ein Testspiel gegen Liverpool mit 4:3 gewonnen. Der 20-jährige Frans Krätzig erzielte in der Nachspielzeit das Siegestor. Zehn Tage vor dem Saison-Auftakt mit dem Supercup-Spiel gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig lagen die Bayern zwischenzeitlich 0:2 und 2:3 zurück. Vor Krätzig hatten Serge Gnabry (33.), Leroy Sané (42.) und Josip Stanisic (80.) getroffen. Cody Gakpo (2.), Virgil van Dijk (28.) und Luiz Dias (66.) waren für Liverpool in einem höchst unterhaltsamen Testspiel erfolgreich. Nach dem Abpfiff ging es für den Bayern-Tross zum Flughafen. Nach einem mehr als zwölfstündigen Flug soll der Charterflieger am frühen Donnerstagmorgen in München landen. Am kommenden Montag gibt es noch ein weiteres Testspiel gegen den Club von Adi Hütter, AS Monaco. VIDEO: Bayern-Youngster schlägt sehenswert zu Thomas Tuchel bot wie schon bei den ersten Testpartien in Tokio gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) wieder Neuzugang Laimer – und nicht Leon Goretzka – im defensiven Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich auf. Goretzka kam erst nach einer Stunde.

Nächster Test gegen Monaco

Für die Bayern war es auf der Asien-Tour vor dem Heimflug nach München der letzte Auftritt. Am kommenden Montag (7.8.) steht ein Test gegen die AS Monaco von Trainer Adi Hütter in Unterhaching auf dem Programm, ehe es am 12. August erstmals in dieser Saison ernst wird: Im Supercup trifft der Meister in der heimischen Allianz Arena auf Pokalsieger RB Leipzig. Liverpool startet am 13. August mit dem Auswärtsspiel beim FC Chelsea in die Premier-League-Saison.

(SID/Red.)

Bild: Imago