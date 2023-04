Sieben Tore im Derby! HSV gewinnt Stadtduell gegen St. Pauli

via

Der Hamburger SV hat in einem packenden Derby seinen Stadtrivalen aus dem Aufstiegsrennen der 2. deutschen Fußball-Bundesliga geschossen und seine eigenen Chancen auf die Rückkehr in die höchste Liga gewahrt. Bei der 109. Auflage des Duells setzte sich der HSV mit 4:3 durch. St. Pauli war vor 56.400 Zuschauern durch Manolis Saliakas (36.) in Führung gegangen. Mit einem 20-Meter-Schuss sorgte Jonas David (44.) noch vor der Pause für das 1:1.

Innerhalb von vier Minuten kurz nach dem Wechsel machten Bakery Jatta (48.) und Moritz Heyer (52.) die Wende perfekt. Dem eingewechselten Elias Saad (71.) gelang der Anschlusstreffer für St. Pauli. Doch seinem Teamkollegen Jakov Medic (78.) unterlief ein Eigentor. Mehr als der erneute Anschluss durch Jackson Irvine (80.) war den Gästen nicht mehr vergönnt.

Der HSV (56 Punkte) rückte zumindest bis zum Sonntag auf einen direkten Aufstiegsplatz und verdrängte den 1. FC Heidenheim (54) vom zweiten Tabellenrang. St. Pauli (47) rangiert als Tabellenfünfter neun Punkte hinter dem Erzrivalen.

Spitzenreiter SV Darmstadt (61) festigte mit dem 2:1 gegen den Karlsruher SC seine Tabellenführung und machte einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg. Fünf Runden vor Saisonende haben die Hessen, bei denen Emir Karic durchspielte und Mathias Honsak in der 72. Minute eingewechselt wurde, fünf Punkte mehr als der HSV. Braydon Manu (26.) und Philipp Tietz (51.) drehten mit ihren Treffern die Partie. Die Gäste waren durch Fabian Schleusener (11.) in Führung gegangen.

