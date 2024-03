Monaco und Hütter holen Sieg gegen Abstiegskandidat Metz

Die AS Monaco hat sich am Samstag in der französischen Fußball-Liga vorübergehend auf Rang zwei vorgeschoben. Das Team von Trainer Adi Hütter gewann in der 27. Runde beim abstiegsbedrohten FC Metz mit 5:2.

Bereits zur Pause lag Monaco mit 3:0 in Führung, dem Ex-Salzburger Takumi Minamino gelang ein Treffer. In der Tabelle liegt die Mannschaft aus dem Fürstentum zehn Punkte hinter Paris Saint-Germain, das am Ostersonntag in Marseille gastiert.

(APA) / Bild: Imago