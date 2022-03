Siebenhandl: Ilzer „hat uns seine Philosophie eingetrichtert“

Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl spricht bei „Talk & Tore“ über seinen Trainer Christian Ilzer. Der 44-jährige Coach sei ein sogenannter „moderner Trainer“ mit einer klaren Spielphilosophie.

„Man kann von einem modernen Trainer reden. Es ist taktisch alles sehr genau. Ich bin Tormann, mich betrifft nicht immer alles, aber es ist alles ganz genau durchgedacht. Für neue Spieler ist es mal schwer da reinzukommen. Jetzt greifen die Automatismen gut und jetzt fällt es uns leichter in den Spielen unsere Performance auf den Platz zu bringen“, sagt Siebenhandl.



Über den Trainerstil von Ilzer sagt der Keeper: „Seine Philosophie ist uns von Tag 1 eingetrichtert worden. Das sind seine Prinzipien, darum geht es ihm und das ist wichtig und das wird einfach durchgezogen. Es wird von Woche zu Woche besser. Jetzt sind wir auch schon seit zwei Jahren dabei und die Spieler wissen einfach genau, was sie am Platz machen müssen. Das ist auch das, was uns auszeichnet. Für mich ist es keine Überraschung, dass wir vorne wieder mitspielen.“