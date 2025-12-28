Inter Mailand beendet das Jahr 2025 als Tabellenführer in der italienischen Fußball-Meisterschaft.

Die Mailänder fuhren am Sonntag mit einem 1:0 bei Atalanta Bergamo den vierten Serie-A-Sieg in Folge ein und liegen damit auch nach 16 Saisonpartien einen Zähler vor dem Lokalrivalen AC Milan und zwei Punkte vor Titelverteidiger SSC Napoli voran. Die Verfolger hatten Inter mit ihren Favoritensiegen Stunden zuvor unter Druck gesetzt und für kurze Zeit in der Tabelle überholt.

Lautaro Martinez erzielte in der 65. Minute den einzigen Inter-Treffer, der durch einen Abspielfehler Atalantas eingeleitet wurde. Milan gewann auch dank eines Doppelpacks von Christopher Nkunku gegen Hellas Verona mit 3:0, Napoli setzte sich in Cremona mit 2:0 durch. Auch Ex-Sturm-Graz-Angreifer Rasmus Höjlund traf dabei doppelt.

