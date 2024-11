Sieg bei Blau-Weiß: GAK gibt Rote Laterne ab

Der GAK hat seinen Aufwärtstrend in der ADMIRAL Bundesliga fortgesetzt und erstmals seit zwei Monaten das Tabellenende verlassen. Der Aufsteiger feierte am Sonntag bei Blau-Weiß Linz mit einem 2:1 (1:1) den zweiten Saisonsieg und gab die Rote Laterne an den SCR Altach ab. Christian Lichtenberger (41.) und Tio Cipot (47.) drehten das Spiel für die ab der 60. Minute in Unterzahl spielenden Grazer. Thomas Goiginger (30.) hatte die Heimischen in Führung gebracht.

5.500 Fans im ausverkauften Stadion an der Donaulände sahen die Elf von Gerald Scheiblehner mehr in Ballbesitz, der GAK kam mit schnellen Gegenstößen aber aussichtsreicher in Strafraumnähe. Mit der ersten Chance ging Blau-Weiß in Führung. Nach herrlicher Kombination verlängerte Alexander Schmidt per Fersler zu Goiginger, der seinen zweiten Saisontreffer erzielte.

GAK dreht das Spiel

In der 41. Minute gelang dem GAK der Ausgleich. Nach Maßflanke von Benjamin Rosenberger köpfelte der starke Lichtenberger zum 1:1 ein. Kurz nach Wiederbeginn gingen die Gäste in Führung. Nach einem Einwurf zog Daniel Maderner auf der rechten Flanke davon, seine flache Hereingabe drückte Cipot über die Linie.

Nach einer Stunde schwächte sich der GAK selbst. Milos Jovicic wurde nach Foul an Ronivaldo und VAR-Check ausgeschlossen (60.). Die bisher so heimstarken Linzer machten in Überzahl Druck, taten sich gegen die kompakte Grazer Defensive aber schwer, zu Chancen zu kommen. So feierten die Grazer Athletiker zwei Wochen nach dem Premierenerfolg gegen WSG Tirol gleich den nächsten Sieg und holten aus den jüngsten vier Spielen acht Zähler.