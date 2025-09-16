Sieg bei den Texans: Buccaneers gewinnen auch zweites Spiel

Die Houston Texans haben in der National Football League (NFL) auch ihr zweites Saisonspiel verloren.

Der Deutsche Jakob Johnson blockte in der Nacht zum Dienstag einen Punt der Tampa Bay Buccaneers und eröffnete seiner Mannschaft damit die Siegchance, letztlich verloren die Texans allerdings zu Hause mit 19:20. Die Bucs sind zum fünften Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison gestartet.

Rachaad White besiegelte dies mit einem Run über zwei Yards in die Endzone. Quarterback Baker Mayfield führte sein Team mit 215 Pass-Yards an (25/38 Pässe, zwei Touchdowns, keine Interception). Die Texans hingegen stehen bei 0:2, weil gut zwei Minuten vor dem Ende eine Two-Point-Conversion beim Stand von 19:14 misslang. Es folgte der entscheidende Bucs-Drive über elf Plays und 80 Yards.

(SID) / Bild: Imago