Sieg bei Fulham: Crystal Palace schiebt sich auf Rang vier

Crystal Palace mischt in der englischen Premier League weiter voll um die Champions-League-Ränge mit.

Der Arbeitgeber des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner behielt am Sonntag bei Fulham mit 2:1 die Oberhand und fuhr damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Runden drei Punkte ein. Dadurch gelang in der Tabelle der Vorstoß auf Rang vier (26 Punkte), mehr Zähler auf dem Konto haben nur Leader Arsenal (33), Manchester City (31) und Aston Villa (30).

“Großes Kompliment an das Team“ – Glasner nach enger Partie in Fulham

Abwehrchef Marc Guehi fixierte den Derbysieg erst in der 87. Minute mit einem Kopfball nach einem Corner. „Es ist gut, unter den Top vier zu sein, wir behalten unsere Füße aber auf dem Boden“, betonte Kapitän Guehi. Für seine Truppe war es der dritte Pflichtspielsieg im Craven Cottage in diesem Jahr.

(APA)

Bild: Imago