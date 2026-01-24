Sieg für Doppelsitzer Egle/Kipp in Oberhof

Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag beim Rodel-Weltcup in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen.

Die Österreicherinnen zeigen sich damit vor den Olympischen Spielen weiterhin in Hochform. Zweite wurden die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (+0,155 Sek.), Dritte Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien (+0,164).

Egle/Kipp führen in der Gesamtwertung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508).

(APA) / Bild: GEPA