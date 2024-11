Sieg gegen Alcaraz: Zverev als Gruppensieger im Halbfinale

Revanche geglückt: Alexander Zverev hat bei den ATP Finals als Gruppensieger das Halbfinale erreicht und seine Titelambitionen mit einem Erfolg gegen Carlos Alcaraz eindrucksvoll untermauert. Der Weltranglistenzweite aus Deutschland setzte sich gegen den spanischen Topstar am Freitag mit 7:6 (7:5), 6:4 durch und revanchierte sich für die Finalniederlage in Roland Garros Anfang Juni.

„Es war ein unglaublich hohes Level. Bei manchen Punkte dachte ich, er ist Spider-Man“, sagte Zverev im On-Court-Intervew: „Ich bin sehr glücklich über den Sieg und den Halbfinaleinzug.“

Zverev nun gegen Fritz

Im Halbfinale am Samstag bekommt es Zverev nun mit seinem „Angstgegner“ Taylor Fritz (USA) zu tun, gegen den er in diesem Jahr in Wimbledon und bei den US Open ausgeschieden war. Zverev geht nach einer perfekten Gruppenphase mit drei Siegen aber mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Das Weiterkommen von Alcaraz entscheidet sich erst am Abend (um 20.30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass), wenn Casper Ruud und Andrej Rublew aufeinandertreffen.

(SID)

Bild: Imago