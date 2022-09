Sieg gegen Barcelona: Vikings ziehen ins ELF-Finale ein

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) das Finale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Chris Calaycay gewann am Sonntag ihr Halbfinalspiel in Wien gegen die Barcelona Dragons überlegen mit 39:12 (13:0) und trifft nun im Endspiel am 25. September in Klagenfurt auf die Hamburg Sea Devils. Die Deutschen hatten am Samstag in ihrem Semifinale die Raiders Tirol mit 19:7 (10:7) besiegt und damit ein rein österreichisches Finale am Wörthersee verhindert.

Da die Generali Arena wegen des dortigen Rasenzustands kurzfristig nicht zur Verfügung stand, mussten die Vikings in ihr Footballzentrum Ravelin in Simmering ausweichen. Knapp 1.500 Zuschauer sahen, wie die Gastgeber bis zur Pause eine 13:0-Führung durch zwei Touchdowns von Runningback Florian Wegan herausspielten. In Hälfte zwei marschierten die US-Imports Exavier Edwards und Mike Breuler sowie Modeste Pooda in die Endzone der Dragons, während die giftige Defense der Wiener erst im Schlussviertel Punkte der Gäste zuließ.

„Wir haben heute unsere ganze Stärke gezeigt, ein sehr gutes Laufspiel, das Kicking-Game war bei 100 Prozent. Und unsere Defense hat deren Offense das ganze Spiel im Griff gehabt. Großes Lob an die Mannschaft und das Coaching-Team“, sagte ein sichtlich zufriedener Vikings-Trainer Calaycay. Die Wikinger fuhren damit den dritten – diesmal deutlichen – Sieg im dritten Aufeinandertreffen mit den Spaniern in dieser Saison ein und erreichten gleich in ihrer Debütsaison in der ELF das Finale. Dort stehen mit den Wienern und Vorjahresfinalist Hamburg auch die beiden besten Teams des Grunddurchgangs.

(APA) / Bild: GEPA