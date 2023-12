Sieg gegen Brighton: Arsenal springt vorläufig an die Tabellenspitze

Der FC Arsenal hat in der Premier League vorläufig die Tabellenführung übernommen.

Die „Gunners“ besiegten Brighton & Hove Albion knapp mit 2:0. Die Tore erzielten Gabriel Jesus und Kai Havertz in der zweiten Spielhälfte.

Villa dreht Match in Brentford – Wolverhampton verliert ohne Kalajdzic

Der FC Liverpool kann am Abend wieder an Arsenal vorbeiziehen. Die „Reds“ empfangen Manchester United (ab 17 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) im „Match of the week“ des 17. Spieltags.

Überraschungsteam Aston Villa gewann indes beim FC Brentford mit 2:1. Das Team von Coach Unai Emery drehte einen Rückstand in der Schlussphase noch um und ist aktuell Zweiter in der Premier League. West Ham United schlug die Wolverhampton Wanderers mit 3:0, ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic kam nicht zum Einsatz.

