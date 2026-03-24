Sieg gegen Cilic: Zverev im Achtelfinale von Miami

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami weiter auf Kurs. Der deutsche Tennisprofi setzte sich in der dritten Runde gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien 6:2, 5:7, 6:4 durch.

Im Achtelfinale gegen den Franzosen Quentin Halys in der Nacht zu Mittwoch ist der an Position drei gesetzte Hamburger erneut Favorit.

Anfangs dominierte Zverev das Duell mit Cilic, spielte mit hohem Tempo und nahm dem Kroaten zweimal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang entglitt ihm gegen den 37-Jährigen jedoch zunächst die Kontrolle. Zverev gelang im dritten Satz aber ein frühes Break, er verwandelte dann seinen ersten Matchball.

Indian-Wells-Sieger Jannik Sinner folgte Zverev ins Achtelfinale und darf weiter auf das „Sunshine Double“ hoffen. Der Wimbledon-Champion aus Südtirol setzte sich mit 6:1, 6:4 gegen den Franzosen Corentin Moutet durch und hat bei Masters-Turnieren nun 26 Sätze in Folge gewonnen – alleiniger Rekord. Wie in Indian Wells könnte Sinner im Halbfinale auf Zverev treffen. „Dieses Turnier habe ich letztes Jahr verpasst. Deshalb bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Alles ist möglich“, sagte Sinner, der im Vorjahr eine dreimonatige Dopingsperre abgesessen hatte.

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