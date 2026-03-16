Sieg gegen Cremonese: Florenz arbeitet sich aus dem Tabellenkeller

Die Fiorentina gewinnt das Kellerduell bei US Cremonese zum Abschluss des 29. Spieltags am Montagabend klar 4:1 (2:0) und hat als Tabellen-16. nun vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz (18), den die unterlegenen Gastgeber belegen.

Außenverteidiger Gosens bereitete das 2:0 durch Roberto Piccoli (32.) vor, sein Arbeitstag endete jedoch schmerzhaft. Rund zehn Minuten vor dem Ende prallte der 31-Jährige bei einer Abwehraktion mit dem Rücken gegen den Pfosten und musste ausgewechselt werden (81.). Auf dem Weg zur Bank hielt er sich die hinteren Rippen und pustete mehrfach tief durch.

Seine Teamkollegen brachten den Erfolg anschließend problemlos über die Bühne. Neben Piccoli trafen Fabiano Parisi (25.), Dodo (49.) und Albert Gudmundsson (70.) für Florenz. Cremonose, das verletzungsbedingt ohne den früheren englischen Nationalstürmer Jamie Vardy (Oberschenkel) auskommen musste, verkürzte durch David Okereke (57.) zwischenzeitlich zum 1:3.

Drei Tage vor dem Rückspiel in der Conference League beim polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa steht die Fiorentina damit erstmals seit fast sechs Monaten nicht mehr auf einem der letzten vier Plätze. In Polen will der Vorjahres-Halbfinalist am Donnerstag nachlegen und ins Viertelfinale vorrücken. Das Hinspiel hatte Florenz vergangene Woche in der Toskana 2:1 gewonnen.

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