Historisch! ÖFB-U19-Frauen stehen im EM-Halbfinale

Österreichs U19-Fußballerinnen sind vorzeitig – als erstes weibliches ÖFB-Nachwuchsteam – ins Halbfinale bei einer Europameisterschaft eingezogen.

Nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Island siegte die Auswahl von Teamchef Markus Hackl am Mittwoch in Sarajevo 3:1 gegen die Schweiz. Katie Richter (41.) und Valentina Illinger (59.) schossen das ÖFB-Team 2:0 in Front, ehe die Schweiz verkürzte. In der Nachspielzeit gelang Greta Spinn das 3:1 (92.).

„Wir sind alle überglücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Es war unser großes Ziel, wir haben geglaubt, dass alles möglich ist“, sagte Teamchef Hackl. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll gratulierte dem gesamten Team zur Leistung. „Der erstmalige Einzug ins EM-Semifinale ist der nächste historische Erfolg für den ÖFB und den heimischen Frauenfußball.“ Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Samstag (17.00 Uhr) ein „Bonusspiel“ (Hackl) gegen Titelverteidiger Spanien.