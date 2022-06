Sieg gegen die VAE: Australien erreicht WM-Playoff-Finale

Australien darf weiter von einer Teilnahme an der Fußball-WM in Katar träumen. Die „Socceroos“ gewannen am Dienstagabend im katarischen Ar-Rayyan das Play-off-Spiel der Asien-Qualifikation gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und treffen damit im Entscheidungsspiel um ein WM-Ticket am 13. Juni auf Peru.

Jackson Irvine (53.) vom deutschen Zweitligisten FC St. Pauli und Ajdin Hrustic (84.) von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt trafen für Australien, Caio Canedo (57.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Gegen Peru, den Fünften der Südamerika-Qualifikation, geht es im interkontinentalen Entscheidungsspiel um das 31. von 32 WM-Tickets. Der Sieger spielt in der WM-Gruppe D gegen Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien.

Die Australier hoffen auf die fünfte WM-Teilnahme in Serie, es wäre die insgesamt sechste. Einen Tag später wird zwischen Costa Rica (Nord- und Zentralamerika/Karibik) und Neuseeland (Ozeanien) das letzte WM-Ticket vergeben, es geht um einen Platz in der Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan.

(APA)/Bild: Imago