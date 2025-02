Sieg gegen die Vienna: Admira bleibt auf Aufstiegskurs

Die Admira hat zum Frühjahrsauftakt der ADMIRAL 2. Liga den Angriff der Vienna abgewehrt.

Im Duell des Spitzenreiters mit dem Dritten siegte der Leader aus der Südstadt am Freitagabend mit 3:1 (1:1). Die Elf von Trainer Thomas Silberberger liegt in der Tabelle nun sechs Punkte vor der SV Ried, die den Rückstand am Sonntag bei Schlusslicht Horn wieder verringern könnte. Die Vienna hat nun bereits zehn Zähler Rückstand auf die Admira.

Neuzugang Nussbaumer trifft für die Admira

Die Admira und die Vienna lieferten sich eine halbe Stunde lang ein Mittelfeldgeplänkel, ehe Albin Gashi die Zuschauer erstmals von den Sitzen riss. Die Nummer 10 der Südstädter richtete sich den Ball im Strafraum zurecht und zirkelte ihn ins lange Eck (36.). Die defensiv soliden Admiraner wähnten sich auf Kurs zur Pausenführung, eine Standardsituation bescherte den Gästen aber den Ausgleich. Anes Omerovic (42.) stieg nach einem Eckball hoch und köpfelte wuchtig ein. Admiras Neo-Keeper Jörg Siebenhandl hatte keine Chance.

Bei der Vienna fehlte der nicht fitte zehnfache Saisontorschütze Kelvin Boateng, vorne sollte es Neuzugang Bernhard Zimmermann richten. Der ehemalige Rapid-Stürmer ließ nach einer Stunde eine gute Möglichkeit aus – was sich postwendend rächen sollte. Kurz darauf hatte der aus Portugal nach Österreich zurückgekehrte Daniel Nussbaumer (61.) nach einer Hereingabe von Gashi aus wenigen Metern keine Probleme. Beim 3:1 half Viennas Torschütze unfreiwillig mit. Omerovic lenkte den Ball nach einer Flanke an die eigene Latte, Lukas Malicsek (74.) staubte ab. Für die Admira war es im neunten Heimspiel der siebente Sieg.

