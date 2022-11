Sieg gegen Donezk: Leipzig zieht ins CL-Achtelfinale ein

RB Leipzig ist zum dritten Mal ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich am Mittwoch im letzten Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk in Warschau mit 4:0 (1:0) durch und qualifizierte sich mit zwölf Punkten als Zweiter hinter Titelverteidiger Real Madrid für die K.o.-Phase.

Christopher Nkunku (10.), Andre Silva (50.), Dominik Szoboszlai (62.) und Dani Olmo (68.) sorgten im Stadion Wojska Polskiego in der polnischen Hauptstadt für den vierten Sieg der Sachsen in der Königsklasse. Sorgen bereitete eine Verletzung von Timo Werner, der nach nur 19 Minuten mit Schmerzen im Sprunggelenk ausgewechselt wurde.

Die Ukrainer, die aufgrund des russischen Angriffskrieges ihre Heimspiele in der Champions League in Warschau austragen, steigen als Gruppendritter in die Europa League ab. Die Auslosung der Achtelfinals findet am kommenden Montag im schweizerischen Nyon statt.

Alle Tore im Video

Nkunku bringt Leipzig in Führung (10.)

Silva erhöht auf 0:2 (50.)

Szoboszlai mit dem 0:3 (62.)

Dani Olmo erzielt das 0:4 (68.)

(SID) / Bild: Imago