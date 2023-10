Sieg gegen Genoa: Atalanta mit gelungener Generalprobe vor Sturm-Duell

Atalanta Bergamo kommt mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck in die Steiermark. Die Lombarden gewannen am Sonntag in der italienischen Fußball-Liga Serie A ihr Heimspiel gegen Genoa mit 2:0 (0:0). Ademola Lookman (68.) und Ederson (95.) trafen für Atalanta, das mit 16 Punkten nach neun Runden auf Rang sechs liegt. Bergamo gastiert am Donnerstag (ab 18:00 live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) in der Europa League bei Sturm Graz.

Die Italiener führen in Gruppe D nach zwei Runden mit dem Punktemaximum vor Sporting Lissabon und Sturm, die beide je drei Zähler aufweisen.

(APA) / Bild: Imago