via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand hat den Rückstand auf den führenden Stadtrivalen AC Milan im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft auf einen Punkt verkürzt.

Der Titelverteidiger besiegte Hellas Verona am Samstag daheim mit 2:0 (2:0). Die Tore erzielten Nicolo Barella (22.) und Edin Dzeko (30.). Inter schob sich am punktegleichen SSC Napoli vorbei auf Platz zwei. Milan gastiert am Sonntag bei Torino, Napoli empfängt Fiorentina. Alle drei Topteams haben je 31 Partien absolviert.

(APA) / Bild: Imago