Sieg gegen HSV: Stuttgart setzt Zeichen im Kampf um die Königsklasse
Ein spielfreudiger VfB Stuttgart hat im engen Kampf um die Champions League ein deutliches Zeichen gesetzt.
Nach dem Dämpfer gegen Borussia Dortmund gewann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Aufsteiger Hamburger SV verdient mit 4:0 (2:0), schob sich in der heißen Saisonphase auf Rang drei vor und baute den Vorsprung vor dem Fünften Bayer Leverkusen auf vier Punkte aus.
Angelo Stiller brachte den klar überlegenen VfB in Führung (22.). Chris Führich gelang vor 60.000 Zuschauern das 2:0 (32.). Maximilian Mittelstädt erhöhte (56.), Joker Bilal El Khannouss (86.) besorgte den Endstand. Der Sieg hätte noch deutlich höher ausfallen können, Deniz Undav schoss noch einen Foulelfmeter nach Videobeweis über das Tor (82.).
Am kommenden Sonntag stehen die Schwaben vor der großen Herausforderung beim FC Bayern, Undav wird dem VfB dort wegen seiner fünften gelben Karte fehlen. Der HSV blieb zwar auch im vierten Spiel in Serie sieglos, liegt aber vor dem brisanten Nordderby am Samstag bei Werder Bremen immer noch sechs Zähler vor dem Relegationsplatz.
