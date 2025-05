Sieg gegen Jets: Dallas Stars im Conference Finale

Mit den Winnipeg Jets hat sich am Samstag das beste Team des Grunddurchgangs in den Playoffs der National Hockey League (NHL) verabschiedet.

Die Jets unterlagen im sechsten Spiel der „best of seven“-Viertelfinalserie auswärts den Dallas Stars mit 1:2 n.V. und prolongierten damit die schwarze Serie des President’s Trophy-Gewinners. Das Team mit der besten Bilanz in der Regular Season hat den Stanley Cup seit 2013, als sich Chicago durchsetzte, nicht mehr gewonnen.

Damit trifft Dallas im Halbfinale zum zweiten Mal in Folge auf Edmonton, 2024 entschieden die Oilers die Serie in sechs Spielen zu ihren Gunsten. Spiel eins findet am Mittwoch in Texas statt, wo die Stars in diesen Playoffs erst einmal verloren haben.

NHL-Ergebnis vom Samstag – Playoff, 2. Runde („best of seven“): Western Conference: Dallas Stars – Winnipeg Jets 2:1 n.V. Endstand in der Serie: 4:2

