Sieg gegen Medvedev: Altmaier folgt Zverev ins Halbfinale

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen seinen überraschenden Siegeszug fortgesetzt und ist Alexander Zverev ins Halbfinale gefolgt. Der 27-jährige Deutsche setzte sich gegen den Russen Daniil Medvedev, Halle-Finalist von 2022 und 2025, nach 2:45 Stunden Spielzeit 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 durch.

Altmaier steht erstmal seit Juli 2021 in Kitzbühel in einem Halbfinale auf der ATP-Tour. Die Vorschlussrunde hatte er zuvor in Halle noch nie erreicht. Im Duell um das Endspiel bei den Terra Wortmann Open trifft der Deutsche am Samstag auf den kanadischen Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime, gegen den er bei den French Open nach fünf Sätzen in der ersten Runde gescheitert war, oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Altmaier, der im Achtelfinale den Rasenexperten Hubert Hurkacz aus Polen geschlagen hatte, startete auch gegen den US-Open-Sieger von 2021 stark. Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius steigerte sich aber Medvedev, der im Vorjahr in Halle Altmaier in der ersten Runde geschlagen hatte, und sicherte sich im Tiebreak den zweiten Satz. Im dritten Durchgang musste Altmaier dann aufgrund von Knieproblemen eine medizinische Auszeit nehmen. Doch auch die körperlichen Schwierigkeiten konnten ihn nicht mehr aufhalten.

Zuvor hatte bereits French-Open-Sieger Zverev in einem Nervenspiel das Halbfinale erreicht. Der Hamburger gewann gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon 7:6 (12:10), 7:6 (7:2) und darf weiter auf den ersten Rasentitel seiner Karriere hoffen. Der 29-Jährige spielt nun gegen den US-Profi Taylor Fritz, gegen den er zuletzt nie besonders gut aussah. Seit zwei Jahren wartet Zverev auf einen Sieg, sechsmal nacheinander verlor er.