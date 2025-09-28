Sieg gegen Meister Napoli! Milan neuer Serie-A-Leader

Mit einem 2:1-Heimsieg im Schlager gegen Meister SSC Napoli hat AC Milan am Sonntag die Tabellenführung der italienischen Fußball-Serie-A übernommen.

Alexis Saelemaekers (3.) und Christian Pulisic (31.) sorgten für den vierten Sieg im fünften Saisonspiel, dank dessen die punktegleichen Mailänder an der SSC vorbeizogen. Napoli traf erst, als die Gäste nach Rot für Pervis Estupinan (57.) schon in Unterzahl waren. Den fälligen Elfmeter verwertete Kevin De Bruyne (61.).

