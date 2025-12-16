Sieg gegen Miami: Rodgers mit Pittsburgh auf Playoff-Kurs

Aaron Rodgers hält die Pittsburgh Steelers in der NFL auf Playoff-Kurs. Der Quarterback führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen zum 28:15 gegen die Miami Dolphins. Die Steelers führen die AFC North drei Spieltage vor Schluss mit 8:6 Siegen an.

„Das ist der Grund, warum ich zurückkommen wollte – um Teil von etwas Besonderem zu sein“, sagte der 42-Jährige, der nach zwei enttäuschenden Spielzeiten mit den New York Jets für ein Jahr in Pittsburgh unterschrieben hatte, „wir spielen bedeutende Spiele, wir führen die Division mit einem Spiel an – es gibt noch viel, wofür wir spielen können.“

Rodgers, der in 18 Jahren bei den Green Bay Packers mit dem Super-Bowl-Triumph 2010 zur Legende wurde, brachte 23 von 27 Pässen an den Mitspieler und kam auf 224 Yards ohne Interception. Im November hatte er sich eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen, gab aber schon nach zwei Wochen mit einer Schiene sein Comeback. Miami schied mit der achten Saisonniederlage aus dem Playoff-Rennen aus.

(SID) / Bild: Imago