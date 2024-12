Sieg gegen Milan: Atalanta übernimmt vorerst Tabellenführung

Am späten Freitagabend übernahm Atalanta Bergamo zumindest bis Sonntagabend die Tabellenführung in der Serie A. Gegen AC Milan gewann der Europa-League-Sieger spät mit 2:1 (1:1).

Den Führungstreffer Bergamos von Charles de Ketelaere (12.) hatte zunächst Alvaro Morata (22.) gekontert, ehe Ademola Lookman (87.) sein Team zum wettbewerbsübergreifend neunten Sieg in Serie köpfte. Das letzte Mal verlor Atalanta Ende September und ist somit im 14. Spiel in Folge ungeschlagen. Am Sonntagabend könnte sich die SSC Neapel im Heimspiel gegen Lazio Rom die Spitze der Serie A zurückerobern.

