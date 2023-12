Sieg gegen Panathinaikos! Maccabi Haifa überwintert im Europacup

Maccabi Haifa überwintert im Europacup! Der israelische Meister gewinnt am 6. Spieltag der UEFA Europa League bei Panathinaikos Athen 2:1 (1:0) und verdrängt die Griechen somit von Platz drei, der gleichzeitig den Umstieg in die Conference League bedeutet.

Die Tore für die Gäste aus Haifa erzielten Dean David in der 20. Minute per Kopf und Tjaronn Cherry in der 74. Spielminute.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Dean David (20.)

0:2 – Tjaronn Chery (74.)

1:2 – Ionnidis (89.)

(Red.)/Bild: Imago