Sieg gegen Samsunspor: Mainz im Achtelfinale der Conference League

Der FSV Mainz 05 steht zum ersten Mal in der Klubhistorie im Achtelfinale eines Europacups. Das Bundesliga-Schlusslicht gewann zum Abschluss der Ligaphase in der Conference Lauge 2:0 (1:0) gegen Samsunspor.

Kapitän Silvan Widmer (44.) und Rückkehrer Nadiem Amiri per Handelfmeter (48.) trafen für die Mainzer. Damit hat der FSV den Umweg über die Play-offs vermieden. Die Runde der besten 16 steht am 12. und 19. März 2026 auf dem Programm.

„Ich habe versucht, zu Beginn an kleinen Schrauben zu drehen“, sagte der neue Mainzer Coach Urs Fischer kurz vor dem Anpfiff bei RTL: „Wir brauchen Stabilität. Wenn wir die auf den Platz bekommen, dann bin ich zuversichtlich.“ Sportvorstand Christian Heidel ging von „einem Spiel auf Augenhöhe“ aus: „Das wird eine knappe Geschichte.“

Die Tore im VIDEO:

1:0 Silvan Widmer (44.)

2:0 Nadiem Amiri (Elfmeter/48.)

