Sieg gegen Slowenien: Deutschland im EM-Halbfinale

Weltmeister Deutschland steht wie vor drei Jahren im Halbfinale der Basketball-EM und greift nach einer Medaille.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder schlug Slowenien im Viertelfinale von Riga/Lettland 99:91 (45:51), am Freitag gibt es beim Wiedersehen mit Finnland die erste Chance zum Sprung aufs Podium. Die deutsche Mannschaft hatte den Vorrunden-Gastgeber in der Vorwoche im letzten Gruppenspiel in Tampere klar geschlagen (91:61). Finnland kam am Mittwoch gegen Georgien weiter (93:79).

Es ist der insgesamt fünfte Halbfinaleinzug einer Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach 1993 (Gold), 2001 (4.), 2005 (Silber) und 2022 (Bronze). Der Medaillensatz ist seit der Heim-EM vor drei Jahren voll, nun soll das zweite Gold her. Im anderen Halbfinale stehen sich ebenfalls am Freitag Griechenland und die Türkei gegenüber.

Bester deutscher Werfer gegen die Slowenen um NBA-Superstar Luka Doncic (Los Angeles Lakers) war Franz Wagner mit 23 Punkten. Der wie im bisherigen Turnierverlauf herausragende Doncic, bester Scorer der Gruppenphase, kam auf 39 Punkte. Deutschland hatte Slowenien bereits zum Start der Vorbereitung zweimal geschlagen. Erst in Ljubljana mit, dann in Mannheim ohne Doncic.

