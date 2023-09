Sieg gegen Top-30-Spieler: Rodionov in Astana im Viertelfinale

Jurij Rodionov steht beim ATP-Turnier in Astana im Viertelfinale.

Der 24-Jährige siegte gegen Sebastian Baez aus Argentinien überraschend mit 6:2, 6:4. Baez ist aktuell die Nummer 28 der Welt und deutlich höher klassiert als der Qualifikant Rodionov. In der Runde der letzten Acht trifft Rodionov auf Adrian Mannarino aus Frankreich.

Für Rodionov war es nach erfolgreicher Qualifikation der vierte Sieg en suite in Astana. Zudem ist es auch sein bisher größter Erfolg in diesem Jahr. Nur einmal zuvor war der 24-jährige Niederösterreicher auf der Tour überhaupt in ein Viertelfinale vorgestoßen, als er 2021 auf Rasen in Stuttgart erst im Halbfinale ausschied.

Rodionov gewinnt dank „Big Points“

„Ich war sehr aggressiv, habe versucht, ihm mein Spiel aufzuzwingen. In ein paar Games konnte ich es mental nicht ganz beisammen halten, aber zum Glück bei den Big Points“, freute sich Rodionov auf dem Platz. Er bedankte sich auch bei den Zuschauern, die ihn mit ungewöhnlicher Intensität anfeuerten. „Ich bin sehr dankbar für den Support. Ich glaube nicht, dass es jeden Tag passiert, dass ein Österreicher nach Kasachstan kommt, und das gesamte Stadion unterstützt ihn. Ich freue mich, hier wieder im Viertelfinale zu spielen.“

Rodionov wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder in die Top 100 zurückkehren. Diese Hürde hatte er vor kurzem erstmals genommen, war aber bald wieder rausgefallen. Im Viertelfinale ist für Rodionov durchaus auch etwas möglich, trifft er doch auf den als Nummer 6 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino. Das bisher einzige Duell hat Rodionov vor vier Jahren in der ersten Runde des Challengers in Rennes in drei Sets gewonnen.

Sky Sport Austria überträgt das ATP 250 Turnier in Astana täglich live & exklusiv – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass und seid dabei!

(Red./APA.)

Bild: Imago