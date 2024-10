Sieg gegen „Top-Team“ Österreich – Kim Jong Un ehrt Nordkoreas U20-Team

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat die bei der U20-Frauen-WM erfolgreichen Fußballerinnen des international isolierten Landes ausgezeichnet.

Beim Empfang im Hauptquartier der Partei der Arbeit in Pjöngjang gratulierte der Machthaber dem in Kolumbien erfolgreichen Team zu Erfolgen über „Top-Teams“ wie die USA, Brasilien und Österreich, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete.

Nordkorea gewann mit einem 1:0 gegen Japan in der Vorwoche zum dritten Mal die U20-WM. Im Achtelfinale hatten sich die Koreanerinnen gegen Österreich mit 5:2 durchgesetzt. Bei der Rückkehr in die Heimat am vergangenen Samstag wurden die Spielerinnen in einer Parade von tausenden Menschen auf den Straßen gefeiert.

