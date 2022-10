ÖFB-Legionär Aleksandar Dragovic darf mit Roter Stern Belgrad weiter auf den Aufstieg in der UEFA Europa League hoffen. Die Serben gewinnen am fünften Spieltag vor eigenem Publikum mit 2:1 gegen Trabzonspor. In einer Woche benötigt Roter Stern jedoch einen Sieg gegen AS Monaco sowie Schützenhilfe von Ferencvaros für den Sprung unter die Top zwei.

Dragovic spielte in der Innenverteidigung von Roter Stern durch, in der 25. Minute sah der 100-fache ÖFB-Teamspieler die gelbe Karte.

Bild: Imago