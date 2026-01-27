Sieg gegen US-Youngster: Zverev im Halbfinale der Australian Open

Alexander Zverev ist zum vierten Mal ins Halbfinale der Australian Open gestürmt. Zverev musste gegen den starken US-Youngster Learner Tien zwar hart arbeiten, darf dank einer Topleistung aber weiter vom größten Erfolg seiner Karriere träumen.

Der Hamburger verwandelte nach 3:10 Stunden seinen vierten Matchball zum 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) in einem intensiven Viertelfinalspiel. Zum zehnten Mal erreichte Zverev, der überragend aufschlug, damit die Vorschlussrunde bei einem Grand-Slam-Turnier.

„Ich bin extrem glücklich darüber, zurück im Halbfinale zu sein“, sagte er beim On-Court-Interview: „Learner hat unglaublich von der Baseline gespielt. Ohne meine 20 Asse hätte ich heute wahrscheinlich nicht gewonnen“, fügte Zverev an. Um genau zu sein: 24 Asse waren es gegen Tien sogar.

Auf seiner Jagd nach dem ersten Major-Titel wartet am Freitag nun möglicherweise eine der größten Herausforderungen im Männer-Tennis: Ein Halbfinalduell mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Der Sieg über den stark aufspielenden Tien vor den Augen der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Kerber wird Zverev aber weiteres Selbstvertrauen einflößen.

