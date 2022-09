Sieg gegen Wolfsburg: Trimmel verteidigt mit Union Tabellenspitze

Union Berlin thront auch in der Länderspielpause an der Spitze der deutschen Bundesliga. Das Team von Kapitän Christopher Trimmel setzte sich im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0) durch und verteidigte erfolgreich die in der Vorwoche eroberte Tabellenführung.

Die Treffer für die saisonübergreifend seit 14 Ligaspielen ungeschlagenen Berliner erzielten Jordan Siebatcheu (54.) und Sheraldo Becker (77.) Minute.

Die Wolfsburger von Ersatzgoalie Pavao Pervan und dem aus privaten Gründen fehlenden Patrick Wimmer rutschten nach der vierten Saisonniederlage auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Freiburg konnte ab 19.30 Uhr mit einem Sieg in Hoffenheim punktemäßig zu Union.

Bochum holt ersten Punkt

Schlusslicht Bochum holte mit Kevin Stöger wenige Tage nach der Trennung von Coach Thomas Reis beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln den ersten Punkt der Saison. Als Interimstrainer fungierte am Sonntag Heiko Butscher.

Für die frühe VfL-Führung sorgte Ex-Salzburger Benno Schmitz durch ein Eigentor in der neunten Minute. Linton Maina (88.) erzielte den Treffer zum späten Ausgleich der Kölner, bei denen Florian Kainz und Dejan Ljubicic jeweils bis zur 74. Minute im Mittelfeld wirkten. Trotz des Unentschiedens bleiben die mit sechs Niederlagen gestarteten Bochumer auf Platz 18. Köln steht im Mittelfeld der Tabelle.

Nullnummer zwischen Hoffenheim und Freiburg

Freiburg mit Philipp Lienhart (spielte durch) und Michael Gregoritsch (bis 85.) vergab in einer chancenarmen Partie den vierten Auswärtssieg in dieser Saison. Genauso verpassten die Hoffenheimer von Christoph Baumgartner (bis 64.) den vierten Saison-Heimsieg.

Immerhin verdrängte Hoffenheim mit 13 Punkten die Bayern (12) nach deren 0:1 am Samstag in Augsburg auf Platz fünf.

(APA)/Bild: Imago