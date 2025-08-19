Sieg im Ibrox: Salzburg-Bezwinger Brügge stößt CL-Tür weit auf

Der belgische Vizemeister FC Brügge stößt die Tür zur Ligaphase der UEFA Champions League weit auf.

Gegen die Glasgow Rangers gelingt dem Salzburg-Bezwinger ein 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel des CL-Playoffs. In der dritten Quali-Runde konnten sich die Belgier gegen den österreichischen Vizemeister aus Salzburg durchsetzen.

Pafos überrascht bei Arnautovic-Klub

Roter Stern Belgrad hat ohne Marko Arnautovic im Playoff zur Champions League eine Heimniederlage gegen Außenseiter Pafos FC kassiert. Zyperns Meister siegte am Dienstagabend in Belgrad 2:1, Österreichs Teamstürmer schien nicht im Kader des serbischen Serienmeisters auf.

Roter Sterns Trainer Vladan Milojevic hatte bereits am Vortag durchblicken lassen, dass Arnautovic fehlen wird. Der 36-Jährige bestritt zwar das Mannschaftstraining, er befinde sich aber weiter in der Aufbauphase, wie Milojevic anmerkte. Arnautovic war vor einem Monat nach Belgrad gewechselt. Für seinen Neo-Club hat er bisher zwei Einsätze über insgesamt eine halbe Stunde in der Champions-League-Qualifikation bestritten. In der Meisterschaft kam er noch nicht zum Zug.

Joao Correira traf schon in der 1. Minute für Pafos, das per Elfmeter wenige Minuten nach der Pause sogar nachlegte. Der Brasilianer Bruno Duarte scheiterte für Roter Stern dann vom Elferpunkt, verwandelte aber den Abpraller per Kopf. Mehr war für die Belgrader nicht mehr drin. Roter Stern steht vor dem Rückspiel in Limassol in der kommenden Woche damit unter Druck.

HIGHLIGHTS | Roter Stern Belgrad – FC Pafos | Playoff-Hinspiel

In der dritten Partie des Abends siegt Qarabag Agdam aus Aserbaidschan bei Ferencvaros Budapest nach Rückstand noch mit 3:1.

Vermant mit der frühen Führung für Brügge:

