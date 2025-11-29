Sieg im Katar-Sprint: Piastri verkürzt Rückstand

Oscar Piastri hat im Formel-1-Titelkampf mit dem Sieg im Sprint von Katar zurückgeschlagen.

Der McLaren-Pilot gewann am Samstag das letzte kurze Rennen der Saison ungefährdet vor Mercedes-Star George Russell und WM-Leader Lando Norris im zweiten McLaren. Mit seinem dritten Sprint-Erfolg in Katar in Serie verkürzte der Australier seinen Rückstand in der WM-Wertung um zwei Punkte auf 22 Zähler. Max Verstappen im Red Bull wurde Vierter und liegt nun 25 Punkte hinter Norris.

Sollte Norris den Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr) gewinnen, hat der Brite seinen ersten WM-Titel sicher. Sollte der 26-Jährige im Rennen nicht triumphieren, benötigt er vor dem Finale in Abu Dhabi einen Vorsprung von 26 Punkten, um sich vorzeitig zum Weltmeister zu krönen. Insgesamt 50 sind noch zu holen. Das Qualifying für das 23. und vorletzte Saisonrennen, das aufgrund der wenigen Überholmanöver im Sprint durchaus eine große Bedeutung hat, findet am Samstagabend (19.00 Uhr/live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) statt.

„Ich bin sehr glücklich, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ich habe mehr Speed und der Grip ist besser für unser Auto“, sagte Piastri, nachdem er erstmals seit Monza vor fast drei Monaten wieder auf das Podium gefahren war. In den vergangenen Wochenenden seien die Dinge bei ihm persönlich falsch gelaufen. „Die Pace war nicht der Grund. Jetzt bin ich gut drauf und die Pace ist stark. Ich schaue nicht mehr in die Vergangenheit, sondern nach vorne“, betonte Piastri, der den Siegerpokal von Tennis-Superstar Novak Djokovic überreicht bekam.

Verstappen mit Problemen und unter Druck

Norris konnte mit dem dritten Platz zufrieden sein, im Grand Prix will er den ersten McLaren-Weltmeistertitel seit Lewis Hamilton 2008 fixieren. „Es wird ein hartes Rennen. Du kommst hier fast nicht vorbei, wenn die anderen keinen Fehler machen“, sagte er. Sollte Verstappen das Rennen nicht vor Norris beenden, ist der Titelverteidiger entthront.

Im kurzen Rennen auf dem Lusail International Circuit erwischte Pole-Setter Piastri einen guten Start und verteidigte seine Spitzenposition vor Russell und Norris. Der von Startplatz sechs ins Rennen gegangene Verstappen ging relativ problemlos an Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda vorbei. Während Piastri seinen Vorsprung locker verwaltete, musste sich Norris gegen einen Angriff Verstappens wehren. Danach stumpfte das Renngeschehen ab, in den 19 Runden blieben Spannungsmomente aus. Verstappen vermeldete indes weiter Probleme mit dem „Hüpfen“ seines Boliden. „Das Bouncing ist nach wie vor schlimm“, funkte der Niederländer an die Box.

(APA) / Artikelbild: Imago