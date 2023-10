Salah-Doppelpack: Liverpool gewinnt 243. Merseyside-Derby

Der FC Liverpool hat das 243. Merseyside-Derby gewonnen und zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gewann am Samstag gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) und zog damit an Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal und Triple-Gewinner Manchester City vorbei. Das Trio kann aber im Verlauf des Wochenendes die Reds wieder überholen.

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte sah Evertons ehemaliger englischer Nationalspieler Ashley Young (37.) die Gelb-Rote Karte. In Überzahl erhöhten die Gastgeber den Druck und belohnten sich in der Schlussviertelstunde: Einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelte Mohamed Salah (75.) zur verdienten Führung, in der Nachspielzeit sorgte der Ägypter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+7).

