Sieg im Stadtderby! Barca macht großen Schritt Richtung Meisterschaft

Der FC Barcelona hat den nächsten Schritt zum Meistertitel in der spanischen Liga gemacht.

Die Katalanen entschieden das Derby gegen Espanyol am Samstag mit 4:1 (2:0) für sich und bauten den Vorsprung auf Real Madrid damit auf neun Zähler aus. Der Zweite aus der Hauptstadt hatte sich am Freitagabend mit einem 1:1 gegen Girona begnügen müssen. Acht Runden sind in LaLiga noch zu spielen.

Doppel-Torschütze Ferran Torres brachte die Elf von Hansi Flick bis zur 25. Minute 2:0 voran. Espanyol kam nach einer knappen Stunde heran, Lamine Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) entschieden die Partie aber im Finish für den Favoriten. Barcelona gastiert am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atletico. Nach dem 0:2 im Hinspiel stehen die Blaugrana vor dem Aus. Gegen Real steht am 10. Mai im Camp Nou noch der zweite „Clasico“ der Saison am Programm.

David Affengruber schaffte mit Elche einen wichtigen Heimsieg. Nach dem 1:0 gegen Valencia liegt der Aufsteiger als 16. nun knapp über der Abstiegszone. Affengruber spielte in der Innenverteidigung durch.

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