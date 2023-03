Sieg im Topspiel: FC Bayern & Zadrazil übernehmen Tabellenspitze

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den VfL Wolfsburg von der Tabellenspitze verdrängt und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Sarah Zadrazil und Co. siegten am Samstag verdient mit 1:0 (0:0) und führen die deutsche Liga nun mit einem Punkt Vorsprung an. Die Engländerin Georgia Stanway (84.) entschied vor 2.500 Zuschauern mit einem verwandelten Handelfmeter die intensive Partie. Zadrazil spielte bei den Münchnerinnen durch.

Sechs Spieltage hat Wolfsburg noch, um die Spitzenposition zurückzugewinnen und seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Bayern neu an der Spitze: Später Elfmeter entscheidet Partie

Vor 2500 Fans im Bayern Campus, der innerhalb einer halben Stunde ausverkauft war, attackierten die Münchnerinnen früh und dominierten die erste Hälfte deutlich. Die ersten Torchancen hatte Stanway, die mit Distanzschüssen an Frohms (16.) und der Latte (19.) scheiterte.

Aufregung in der 32. Minute: Einen Kopfball von Sydney Lohmann lenkte Frohms an die Latte, Abwehrspielerin Tuva Hansen rettete in höchster Not – ob auf oder knapp hinter der Linie war auch in der Zeitlupe nicht zu erkennen. Torlinientechnik wie bei den Männern kommt bei den Frauen nicht zum Einsatz.

Kurz nach der Pause traf auch Magull Aluminium (47.). Dann tauchte Popp erstmals gefährlich vor dem Münchner Tor auf (54.), vier Minuten später hatte Ewa Pajor die Wolfsburger Führung auf dem Fuß. Die Meisterinnen nahmen jetzt deutlich mehr am Spiel teil als in der ersten Halbzeit. Frohms rettete noch einmal spektakulär gegen Lohmann (82.), kassierte aber kurz darauf doch noch das entscheidende Tor.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.