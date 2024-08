Sieg in Altach: WSG startet erfolgreich in Semlic-Ära

Die WSG Tirol hat Philipp Semlic ein erfolgreiches Trainer-Debüt in der ADMIRAL Bundesliga beschert. Im ersten Ligaspiel nach dem Abgang von Langzeittrainer Thomas Silberberger feierten die Wattener am Samstag beim SCR Altach einen verdienten 2:1 (1:0)-Sieg. Für die Vorarlberger war es nach der Cup-Niederlage gegen Regionalligist Donaufeld die nächste Enttäuschung zum Saisonstart.

Die Tiroler erwiesen sich als spielerisch stärkere Mannschaft und schufen sich auch rasch einen Vorsprung. Ein abgefälschter Freistoß von Bror Blume landete an der Latte (7.), die nächste Aktion brachte die Führung. Nach einem weiten Einwurf und Fehler von Torhüter Dejan Stojanovic drückte der neue Innenverteidiger Jamie Lawrence den Ball über die Linie (8.).

Altach dagegen blieb offensiv viel schuldig und offenbarte defensive Schwächen. Dem Ausgleich am nächsten kamen sie bei einer Doppelchance (26.) von Lukas Fadinger, der den Ball nicht gut traf, und Mohamed Ouedraogo, dessen Schuss Torhüter Adam Stejskal abwehrte. Wenig später konnten auf der Gegenseite auch Mahamadou Diarra und Valentino Müller eine Doppelchance nach einem Eckball nicht nutzen (33.).

Auch nach der Pause ließen die Heimischen jede Gefährlichkeit vermissen. Die WSG hatte eine Riesenchance auf das 2:0, doch Stefan Skrbo scheiterte an Stojanovic (62.). Das schien sich zu rächen, denn gut zehn Minuten später verwandelte Gustavo Santos die einzige Altacher Chance in der zweiten Hälfte zum Ausgleich (73.). Wattens kam aber nicht aus dem Tritt und durch Bror Blume nach idealem Pass von Quincy Butler zu verdienten drei Punkten. Der im Finish erst eingewechselte Cem Üstündag wurde in der 93. Minute nach einem Foul ausgeschlossen.

Alle Tore im Video

0:1 Jamie Lawrence (8.)

1:1 Gustavo Santos (73.)

1:2 Bror Blume (81.)

(APA) / Artikelbild: GEPA