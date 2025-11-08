Sieg in Bregenz: Lustenau rückt an Leader St. Pölten heran

Austria Lustenau ist Spitzenreiter St. Pölten in der 2. Liga nach einem Sieg im Vorarlberg-Duell mit Schwarz-Weiß Bregenz näher gerückt.

Robin Voisine traf in Bregenz nach einem Eckball in der 87. Minute entscheidend für die Austria, Schwarz-Weiß-Torhüter Kilian Kretschmer machte dabei nicht die beste Figur. Die drittplatzierten Lustenauer liegen in der Tabelle damit nur noch drei Punkte hinter St. Pölten. Zweiter ist die Admira.

Bregenz hatte in der ersten Halbzeit durch Damian Maksimovic (20.) ausgeglichen, nachdem Mohammed-Amine Bouchenna (18.) die Gäste erst kurz davor vorangebracht hatte. Für Lustenau war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Runden, nur gegen St. Pölten verlor die Elf von Trainer Markus Mader.

Rapid II schlug Austria Klagenfurt 2:1 (2:1), die Kärntner sind aktuell damit Siebenter. Austria Salzburg ging im Heimspiel gegen Sturm Graz II trotz einer 1:0-Pausenführung als 1:2-Verlierer vom Feld. Jakob Ploner (84.) traf entscheidend, die Steirer hievten sich damit aus der Abstiegszone.

(APA)/Bild: GEPA