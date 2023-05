Sieg in Bremen! Bayern jetzt vier Punkte vor dem BVB

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München hat auf dem Weg zum neuerlichen Titelgewinn in der deutschen Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren. Der Rekordchampion gewann am Samstag auswärts gegen Werder Bremen mit 2:1 und liegt damit vorerst vier Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund, der am Sonntag den VfL Wolfsburg empfängt.

Die Bayern hatten in Bremen in der ersten Hälfte Probleme, Erleichterung brachten erst die Tore von Serge Gnabry (62.) und Leroy Sane (72.) nach dem Seitenwechsel. Werder verkürzte durch einen sehenswerten Weitschuss von Niklas Schmidt (87.), die Münchner gaben den Sieg jedoch nicht mehr aus der Hand. Marco Friedl und Romano Schmid waren bei den Hanseaten über die komplette Distanz im Einsatz.

(APA)/Bild: Imago